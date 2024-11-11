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İngiliz genç Muğla'da pizza yerken kabusu yaşadı! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

İngiliz genç Muğla'da pizza yerken kabusu yaşadı! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı.

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Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var.

BBC'ye konuşan Lily’nin annesi Lyndsey Logan, "Kızım bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde yatıyordu. Yardım için çığlık atmaya başladım, öldüğünü zannettim” dedi.

Doktorlar önce Lily’nin beyin kanaması geçirdiğini düşünse de başından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.

Ailenin 19 yaşındaki diğer kızı Megan da pilot tarafından yaralansa da onun durumu Lily Nichol kadar ağır değil. Logan, bu olayın bütün aile için büyük bir travma olduğunu ekledi.

Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7 bin 200 sterlin ödedi, sırt ve çene ameliyatları için ayrıca 45 bin sterlin ödemeleri gerekiyor.

Liley (solda) ve kardeşi Megan (sağda) kazada yaralandı

Bugün ameliyat olacak Lily Nichol için ailenin bir depozito ödemesi gerekiyor, bütün masrafları da Lily hastaneyi terk etmeden ödemek zorunda kalacaklar. Omurgasındaki yaralanma yüzünden başka bir yere nakli gerçekleştirilemeyen Lily Nichol için ailesi online bir bağış kampanyası başlattı.

Kızının hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen anne Logan, Lily’nin cuma ve cumartesi geceleri kabuslar gördüğünü aktardı.

İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Türkiye’deki aileye destek verdiklerini aktardı.

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