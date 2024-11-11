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İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?

İşte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları! Hangi araç için ne ödenecek?

Bu yıl MTV ve diğer vergi artışlarını belirleyen oran, geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE verileriyle netleşti. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50 arttırma ya da azaltma yetkisi olsa da, 2025 için indirime dair bir beklenti bulunmuyor.

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2025 yılında, yüzde 43.93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu. Yeni oran değişmezse, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni bir otomobil satın alacak ya da 1-3 yaşındaki araç sahipleri için MTV tutarları modeline göre farklılık gösterecek. Örneğin, Renault Clio sahipleri 5.803 TL, Fiat Egea sahipleri 10.113 TL, yerli Togg T10X sahipleri ise 14.716 TL ödeyecek. Ayrıca 2025’te ödenecek en yüksek MTV tutarı 230.698 TL olurken, elektrikli otomobillerde bu sınır 57.675 TL olarak belirlendi.

Aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen yeni tarifelere göre, araç sahipleri motor hacimlerine göre 4.834 TL’den başlayarak 230.000 TL’ye kadar MTV ödeyebilecek. En yaygın tutar ise 1.3-1.6 motor hacmi arasındaki otomobiller için 10.112 TL olarak öngörülüyor.

1-3 yaş aralığındaki araçlarda, MTV tutarı aracın değeri ve motor hacmine göre belirleniyor ancak son yıllarda hızla yükselen araç değerleri nedeniyle limitlerin etkisi azalıyor. Örneğin, 2025'te 1.3 litre motor hacmine sahip araçların MTV tutarı 5.803 TL olacakken, 1.6 litre motor hacimli araçlarda bu tutar 10.112 TL’ye çıkacak. En yüksek MTV ise Ferrari gibi lüks araçlar için yıllık 230.000 TL olarak hesaplanacak.

Fiat Egea sahiplerinin 2025 yılı için ödeyeceği MTV tutarı 10.112 TL’ye yükselirken, Renault Clio sahipleri 5.803 TL, Toyota Corolla sahipleri ise motor tipine bağlı olarak 10.112 TL ya da 17.000 TL ödeyecek.

Motosiklet sahipleri için MTV tutarları 899 TL’den başlayarak, motor hacmine bağlı olarak 11.667 TL’ye kadar çıkacak. Elektrikli araç sahipleri ise Togg T10X ve Tesla Model Y gibi modeller için 14.716 TL ödeyecek. Örneğin, Porsche Taycan gibi lüks bir elektrikli otomobilin yıllık MTV’si 57.675 TL olacak.

MTV
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