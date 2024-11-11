Çorum'da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Çorum'un peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu. Bayat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bir süre sonra da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Abone ol

Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.