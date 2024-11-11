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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek

Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.

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Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, bugün ile 22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP29 kapsamında yarın düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği resmi ziyarete eşlik edecek olan Emine Erdoğan, aynı zamanda BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ünvanıyla da konferans kapsamında çeşitli programlara katılacak.

Emine Erdoğan, bu kapsamda yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alınacak.

Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulunun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verecek, COP29'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile de görüşme yapacak.

Görüşmelerde Emine Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek.

 

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