Samsung'dan Galaxy S24 FE'de "Efsane Cuma" fırsatı

Samsung, "Efsane Cuma" (Black Friday) kampanyası kapsamında yeni Galaxy S24 FE'de öğrencilere ve uygulama kullanıcılarına özel indirimler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un 4-17 Kasım tarihleri arasında düzenlediği "Efsane Cuma" kampanyası kapsamında Galaxy S24 FE 256 GB modeli, uygulamaya özel sepette yüzde 9, Galaxy S24 FE 128 GB modeli ise uygulamaya özel sepette yüzde 7 indirim imkanı tanıyor.

Ek olarak, uygulama üzerinden yapılan ilk üç alışverişte "Hoş Geldin Kampanyası" kapsamında yüzde 5'lik indirim sunuluyor. Öğrenci indirimi kampanyası kapsamında ise her iki modelde öğrencilere özel yüzde 15'lik indirim uygulanıyor.

Gücünü yapay zeka tabanlı ProVisual Engine ve Galaxy AI'ın Foto Asistanı özelliklerinden alan yeni Galaxy S24 FE, gelişmiş kamera ve düzenleme özelliklerine sahip. Galaxy S24 FE'nin 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekranı, uzun ömürlü 4700mAh pili ve güçlü Exynos 2400e işlemcisi, eğlencenin ve oyunun süresini uzatıyor.

Galaxy S24 FE, iletişimi, üretkenliği ve yaratıcılığı ileriye taşıyan Galaxy AI özellikleri ve gelişmiş ekosistem bağlantısını ikonik bir tasarımla birleştiriyor. Tüm bu gelişmiş bağlantı ve yenilikçi yapay zeka dünyası ise güçlü Samsung Knox korumasıyla sunuluyor.

Galaxy S24 FE, Galaxy AI özellikleriyle yaratıcı ve yenilikçi

Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Serisi'nin gelişmiş yapay zeka deneyimini daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için yola çıktı. Verimli bir biçimde çalışmak, zahmetsiz ve engelsiz iletişim ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle Galaxy AI dünyası, Galaxy S24 FE kullanıcıları için yaratıcı ve yeni olanakların kapısını aralıyor.

Circle to Search ve çeviri özellikleriyle işleri halletmenin ve üretkenliğin yeni olanakları Galaxy S24 FE ile mümkün. Live Translate, telefon görüşmelerinde dil engellerini ortadan kaldırıyor. Sözlü Çevirmen ise çevrimdışıyken dahi yüz yüze konuşmaları anında tercüme edebiliyor.

Chat Asistanı, mesajlardaki tonu, dilbilgisini ve kelime dağarcığını düzenliyor. Not Asistanı, not alma sürecini kolaylaştırırken, biçimlendirme ve çeviriyi kendiliğinden yapıyor. Transkript Asistanı, ses kayıtlarını tercüme ediyor. Gezinti Asistanı, Samsung Internet'te özetler oluşturuyor veya web sayfalarının tamamını çeviriyor.

77.3 x 162.0 x 8.0 mm boyutları ve 213 gram ağırlığıyla hafif ve ince bir tasarıma sahip olan Galaxy S24 FE, Grafit, Gri, Mavi ve Mint Yeşili renk seçenekleriyle sunuluyor.