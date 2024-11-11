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Mezarlıkta cesedi bulunan küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Mezarlıkta cesedi bulunan küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Kaybolduktan birkaç gün sonra Şişli'deki bir mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı belirlendi.

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Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı. Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

Sorguya çekilen şüpheli ilk ifadesinde “Çocuk para istedi. Vermedim. Peşime takıldı. Mezarlığın orada tekrar 200 TL istedi. Kovalayınca küfür etti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Kızı üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" demişti.

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Ş.E.H'nin şüpheli M.Ö. ile birlikte caddede yürümeleri görülüyor. Şüphelinin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi görüntülerde yer alıyor.

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