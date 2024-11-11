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Altında kayıp sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın

Altında kayıp sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın

Altında kayıp sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan gram altın 3 bin lira seviyesinin altına geriledi. Uzmanlara göre düşüşler kalıcı değil. İşte son rakamlar...

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Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 954 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 673 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Düşüşler kalıcı değil

İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Memiş şunları kaydetti:

Yılın son alım fırsatını yakalıyorsunuz çarşamba gününe kadar alımların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Düşüşler kalıcı değildir. Aralık ayı itibari ile yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kişisel öngörüm yılı 3350-3380 lira seviyesinde tamamlarız. 2025 yılında 4000-4500 lira arasında gram altın beklediğini söyleyebilirim. 

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