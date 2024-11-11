Altında kayıp sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın

Altında kayıp sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan gram altın 3 bin lira seviyesinin altına geriledi. Uzmanlara göre düşüşler kalıcı değil. İşte son rakamlar...

Abone ol

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 954 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 960 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2 bin 673 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti.