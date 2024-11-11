Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir aşama daha tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı.

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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı.

Santralin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.

Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.

Muhabir:Başak Erkalan