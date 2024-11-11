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Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! Uçak gemisi alanında Çin'den dev hamle

Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı! Uçak gemisi alanında Çin'den dev hamle

Uydu görüntüleri ve hükümet belgeleri üzerinde yapılan bir araştırma, Çin'in, ülkenin ilk nükleer enerjili uçak gemisi için karada konuşlu nükleer reaktör inşa ettiğini öne sürdü.

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Associated Press'in (AP) uydu görüntüleri ve uzmanların analizlerine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin California eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden araştırmacılar, Çin'in silah amaçlı plütonyum veya trityum üretmek üzere bir reaktör inşa ettiğine dair şüpheler üzerine, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan dağlık bir alanda inceleme yaptı.

Bölgeye ait uydu görüntüleri ve proje ihaleleri ile personel dosyaları gibi çok sayıda hükümet belgesini inceleyen araştırmacılar, Çin'in nükleer tahrikli uçak gemisi için karada konuşlu prototip nükleer reaktör inşa ettiğini öne sürdü.

Araştırmacılar, söz konusu reaktörün "Base 909" olarak bilinen ve Çin Nükleer Güç Enstitüsünün kontrolü altında olan bölgedeki bir tesiste yer aldığını kaydetti.

Nükleer tahrikli uçak gemileri sadece Fransa ve ABD donanmasında yer alırken, Çin'in halihazırda 3 uçak gemisi bulunuyor.

Çin, martta, dördüncü uçak gemisini inşa edeceklerini doğrulamış ancak geminin nükleer güçle çalışıp çalışmayacağına ilişkin açıklama yapmamıştı.

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