Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı nedeni ise...

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.Abone ol
Modacı Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerine yer verdi.
Şansal bir YouTube videosu dolayısıyla gözaltına alındığını, sonrasında serbest bırakıldığını açıkladı.
Şansal gözaltı sonrası, "Soramazsin videosu !!! Te ... Neyse ... Özgüruz" açıklaması yaptı.