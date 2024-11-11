CHP'de en az 800 imza iddiası Nagehan Alçı paylaştı

Yazar Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynağın "Bırakın yeterli imzayı en az 800 imza hazır. Bunun önünde durulamaz" açıklamasını köşesine taşıdı.

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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Genel Başkan Özgür Özel'e tepki göstererek kurultayı gündeme getirmesinin yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu cephesinden mevcut yönetime tepkiler yüksek sesle dile getirilirken HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hareketli günlerin yaşandığı muhalefet partisinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynakla görüştü.

Kılıçdaroğlu cephesinin, Özel'in "normalleşme" hamlesine kitlenmiş durumda olduğunu belirten Alçı, kaynağın şu sözlerini " Özgür Özel için esas tehlike şimdi başlıyor" başlıklı yazısında baktardı:

En az 800 imza hazır

"(Kemal Kılıçdaroğlu bu rahatsızlığı paylaşıyor mu?) Evet, Kemal Bey de benzer görüşleri paylaşıyor, yanlışları görüyor ve zaten bunları dile getiriyor.”

(Kurultaya gidilmesi gerektiğini Kemal Bey de düşünüyor mu?) “Elbette, bu Kemal Bey’in düşüncesinden ziyade parti içinde büyüyen rahatsızlığın doğal olarak sürüklediği yer. Bırakın yeterli imzayı en az 800 imza hazır. Bunun önünde durulamaz. Çok yanlış işler yapılıyor. TİP gibi kendi ittifak ortaklarımız itilirken normalleşme adı altında iktidarın oyununa geliniyor."

CHP çok ciddi kayıpla çıkabilir

Nagehan Alçı da 'DEM ve CHP'nin hiç bu kadar iç içe görünmediğini' belirterek şunları kaydetti:

"İlk günlerin Esenyurt’ta İmamoğlu üzerinden yaratılmaya çalışılan tepki rüzgarı geçince Özgür Bey yaptığı hatayı anlayacak. Henüz erken ama CHP şayet ters manevra yapmazsa bu rüzgardan önümüzdeki süreçte çok ciddi kayıpla çıkabilir. Sayın Özel normalleşme değil, kendi mevzisini savunayım derken ‘DEM’leşme olarak görülen hamlesi nedeniyle güç kaybı yaşayacak. Kendisi için esas tehlike şimdi başlıyor..."