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Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında birçok ünlü isim için yakalama kararı çıkarılırken bu isimlerin arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de olduğu öğrenildi.

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin göz altına alınırken soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski bir futbolcunun da şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Emrullah Erdinç'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma soruşturmasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Batuhan Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı ancak yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

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