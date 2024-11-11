40 yıllık dostlar birbirine girdi! İbrahim Tatlıses: "Beslediğim köpekler havlamaya başladı"
Son günlerde ailevi sorunla ile boğuşan İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostu Metin ömürlük dostu ile karşı karşıya geldi. Oyuncu Cantimur hakkında ağır kelimeler kullanan İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı.
İbrahim Tatlıses özel hayatıyla ilgili gündeme gelmeye devam ediyor. Önce oğlu, sonra kızı derken bu kez bir ömürlük dostu ile arası açılan İbrahim Tatlıses zehir zemberek sözler kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 40 yıldan beri dostluğuna devam ettiği, 'Kirvem' dediği oyuncu Metin Cantimur'u hedef aldı.
Tatlıses paylaşımında "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Metin Cantimur ise İbrahim Tatlıses'in bu paylaşımına sessiz kalmadı.