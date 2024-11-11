Yasa dışı bahis ne demek? Yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar, ceza alanlara ne olur?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Mehmet Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve ardından adliyeye sevk edildi. Gelişmeler üzerine vatandaş tarafından araştırılmaya başlanan yasa dışı bahis hakkında merak edilenleri derledik..

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

Yasadışı bahis oynatmaya teşvik ettiği belirlenen aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı soruşturma kararından sonra 'yasa dışı bahis suçu' ve ceza kanunu merak konusu oldu.

Yasadışı bahis, yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynatmak ve oynamak suçudur. Yasa dışı bahis; sanal bahis, kaçak bahis, illegal bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis kapsamında banka hesaplarını kullandırmak (matikçi) ve reklam yapmak da suçtur.



Yasa dışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Bahis ve şans oyunları, kara para aklamak, vergi kaçırmak, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak gibi illegal amaçlar için kullanılmaktadır. Bu nedenle pek çok ülkede şans oyunları ve bahis faaliyetleri hukuki düzenlemelerle sınırlandırılmış ve ceza yaptırımına bağlanmıştır.

Yasa dışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir. Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.