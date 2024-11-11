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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor

Türkiye'nin bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısında konuştu.

Erdoğan, "İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu." diye belirtti.

"İnsani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor"

"Türkiye, bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir, engellemeler kalktığında çok daha fazlasını göndermeye hazırdır." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı, "İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor." dedi.

"Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

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