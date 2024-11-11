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Ankara'da iş yerinde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da iş yerinde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan biri iş yerinde silahlı kavga çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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İddiaya göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir iş yerinde Ahmet İ. ve Fatih T, alacak verecek meselesinden H.H.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Y, Ahmet İ. ve Fatih T'yi silahla ateş ederek vurdu.

Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fatih T. ise sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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