BIST 9.244
DOLAR 34,35
EURO 36,60
ALTIN 2.897,04
HABER /  SPOR

Konyaspor'dan borç açıklaması

Konyaspor'dan borç açıklaması

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün vergi borcunun ödenmesi gerektiğini belirterek, "Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir." dedi.

Abone ol

Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün ekonomik sıkıntıları olduğunu söyledi.

Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının mali sorunların çözümünde yoğun çaba gösterdiğine dikkati çeken Şan, Konyaspor'un şehrin reklam yüzü olduğunu ve takımın sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Şan, yeşil beyazlıların 13 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, "Vergi borcunu kapatıp önce 3 puan cezasından kurtulalım. Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım." diye konuştu.

Yeşil beyazlılarda borç 1 milyarı aştı

Mali sıkıntıların sportif başarıya da etki edeceğini anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Çünkü futbolcu bu, hepsi profesyonel. Eğer 24 aylık taksitlendirme yapılandırılabilirse yönetimimiz ödeme gücüne sahip olabilir. Yani 170 milyon lira hemen birden toplanamazsa kalan 24 taksitle ödenebilir. Yoksa sıkıntı büyük. Bu 2022'nin başında gelen vergi borcu. Şu an borç toplamda 1 milyar 100 milyon lira civarında. Mahkemelerde görülen davalarla bu daha da artabilir. Önümüze bakıp bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Çok aşılamayacak bir durum değil. Konya olarak bir ve beraber olursak bunu aşacağımızdan eminim."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dizi sektöründe neler oluyor? 6 dizi final yaptı, 5 dizi ertelendi, 8 yeni dizi yolda!
Foto Galeri Dizi sektöründe neler oluyor? 6 dizi final yaptı, 5 dizi ertelendi, 8 yeni dizi yolda! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çiftlik Bank Davası'nda şartlı tahliyeler
Çiftlik Bank Davası'nda şartlı tahliyeler
İsrail, dünyayı şaşkına çeviren saldırıyı resmen üstlendi
İsrail, dünyayı şaşkına çeviren saldırıyı resmen üstlendi
Adalılardan İBB binası önünde 'azmanbüs' tepkisi halkın isyanı gözardı edildi
Adalılardan İBB binası önünde 'azmanbüs' tepkisi halkın isyanı gözardı edildi
İspanya'da "İsrailli taraftarlara saldırıları kınayan" Dışişleri Bakanının istifası istendi
İspanya'da "İsrailli taraftarlara saldırıları kınayan" Dışişleri Bakanının istifası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor
Ankara'da iş yerinde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da iş yerinde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Mansur Yavaş'tan fahiş konser ücreti açıklaması: Hata yapan sonucuna katlanacaktır
Mansur Yavaş'tan fahiş konser ücreti açıklaması: Hata yapan sonucuna katlanacaktır
Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi! İşte verilen ceza
Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi! İşte verilen ceza
Köpeklerinin çalındığını düşünüyorlardı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldular
Köpeklerinin çalındığını düşünüyorlardı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldular
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kayyum ve Narin Güran davası açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kayyum ve Narin Güran davası açıklaması
Yasa dışı bahis ne demek? Yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar, ceza alanlara ne olur?
Yasa dışı bahis ne demek? Yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar, ceza alanlara ne olur?
Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı nedeni ise...
Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı nedeni ise...