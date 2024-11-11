Dizi sektöründe neler oluyor? 6 dizi final yaptı, 5 dizi ertelendi, 8 yeni dizi yolda!

Yeni projeler 2025'e ertelendi

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, şu an hazırlık aşamasında olan bazı projeler de 2025 yılına ertelendi. O3 Medya’nın “Dönüş”, Most Yapım’ın “Halef” kod adlı, Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk” ve Mia Yapım’ın “Dava” adlı dizileri istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için ertelendi.