Çiftlik Bank Davası'nda şartlı tahliyeler

Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Mehmet Aydın ve 3 kişinin tutukluluğuna devam edilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çiftlik Bank dolandırıcılığı davasının Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, sanıkların savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mehmet Aydın ile birlikte yargılanan bazı sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin kararlar alındı.

Duruşmada, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası istenen Mehmet Aydın’ın yanı sıra sanıklardan Havva Özay, Osman Naim Kaya ve Fatih Aydın’ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, bu sanıkların kamuoyunu yanıltarak çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddialarını ve delillerin henüz tam olarak incelenmediğini göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin sürdürülmesine hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklardan Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Çolak ve Dosdoğru, belirlenen adli kontrol şartlarına uymak kaydıyla serbest bırakılacak.

Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.