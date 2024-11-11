Çağlar Söyüncü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Ay-Yıldızlı takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde, sol dizindeki sakatlık nedeniyle Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe, Sivasspor maçında darbe alan oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekibimizde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe’nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'den açiklama

Fenerbahçe de yıldız futbolunun durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.