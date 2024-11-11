Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı Suudi Arabistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, Esad'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte salondan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

ESAD KONUŞURKEN ERDOĞAN SALONU TERK ETTİ

Zirvede ilginç anlar yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Esad konuşmaya başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etti.

İKİ LİDER AYNI KAREDE

Zirvede liderlerin bir arada fotoğraf çekildiği anda Erdoğan ve Esad aynı karede yer aldı. Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN'DAN ESAD'A GÖRÜŞME TEKLİFİ YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti. İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini koparmıştı.

ESAD, "ASKERLERİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL" DEMİŞTİ

Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının "şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini" dile getirmişti. Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, "Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi" ifadelerini kullanmıştı.