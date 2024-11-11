İsrail iddialarının ardından DMM'den açıklama geldi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile İsrail arasında ticaretin devam ettiğine yönelik ortaya atılan iddiaları net bir şekilde yalanladı.

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Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik belli kesimler tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir.

"2 MAYIS İTİBARIYLA TAMAMEN DURDURULMUŞTUR"

Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur.

Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır.

Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır.

Devamında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDA TİCARET DEVAM EDİYOR MU?

* Türkiye-İsrail arasında ticaret mümkün değil çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.

GEMİ ACENTELERİNİN ÜLKEDE FAALİYETİ DURDURULABİLİR Mİ?

* Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin alınması ise uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'nin işlem ve zaman maliyetini yükseltecek ve Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürecektir.

İSRAİL'E İHRACAT MÜMKÜN DEĞİLSE FİLİSTİN'E NASIL ÜRÜN GÖNDERİLİYOR?

* 2 Mayıs itibarıyla Filistin'e yapılan bütün dış ticaret işlemleri Filistin Devleti üzerine açılan kod numarası üzerinden yapılmaktadır.

ÜLKEYE KONTEYNER GİRİŞİ ENGELLENİRSE NE OLUR?

* Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretini negatif yönde etkileyecek olup İsrail'in ticaretinde hiçbir etki yaratmayacaktır.

GEMİ ACENTELERİ MERKEZİ NEREDEYSE O ÜLKEYLE TİCARET Mİ YAPILIYOR?

* Büyük gemi acentelerinin yaptığı ticari faaliyetler küresel çaptadır. Bu durum şirket merkezinin bulunduğu ülke ile ticaret yapıldığını göstermez.

NEDEN İSRAİL KAYNAKLARINDA TÜRKİYE İLE TİCARETİN SÜRDÜĞÜ GÖRÜLÜYOR?

* İsrail, Filistin'le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor.

FİLİSTİN'E İHRACAT NASIL YAPILIYOR?

* Filistin'in Akdeniz'de aktif bir limanı olmadığı için Filistin'e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'ndan teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor.