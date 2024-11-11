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Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Yasadışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, mahkemeye sevk edildi. Erbil'in "Tutuklandım" açıklaması yakınlarını şaşırttı. Ancak yetkililer, Erbil'in tutuklanmadığını, sadece mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

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İstanbul'da 'yasadışı bahise teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sırada Erbil'in söylediği bir söz yakınlarını şoke etti.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÖREVLİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "Tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

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