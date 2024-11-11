Jose Mourinho iddiaları için yeni açıklama!

Adı daha önce Premier Lig takımlarıyla, özellikle de Newcastle United'la anılan Jose Mourinho hakkında İngiliz basınında bir yazı yayınlandı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adı daha önce bazı Premier Lig takımlarıyla anılan Portekizli teknik adama özellikle Newcastle United'ın ilgisi İngiliz basınında yer almıştı.

Son olarak, yine İngiliz basınından Telegraph'da gazeteci Luke Edwards, yayınlanan yazısında, Mourinho'nun Newcastle United'ın başına geçmesi ihtimali hakkındaki haberleri ve olası bir Mourinho-Newcastle United birlikteliğinin doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.

Edwards'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON DERECE SAYGISIZCAYDI"

"Eddie Howe'ın geçen hafta Jose Mourinho'nun bir sonraki Newcastle menajeri olmak istediğini okuması saçmalığın sınırındaydı. En azından son derece saygısızcaydı. Aynı zamanda tehlikeliydi. Başka bir menajeri bir işle ilişkilendirerek, şu anda bu işi yapan adamın tehlikeli bir zeminde olduğu izlenimini yaratıyorsunuz."

"NEWCASTLE YÖNETİCİLERİ HOWE'A İNANIYOR"

"Bunun temelde doğru olmaması önemli değil. Newcastle yöneticileri, Howe'a her zaman tam bir inanç duydular, uzun yıllar kalmasını istiyorlar ve onun döneminin seçkin antrenörlerinden biri olduğuna inanıyorlar."

"İŞLERİN ÇOK ÇABUK BOZULACAĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM"

"Ne olursa olsun, Mourinho'nun bir noktada geri dönmesini isterim. Gişe rekorları kıran bir karakter. Ancak onu Newcastle'da görmek istemiyorum ve işlerin çok çabuk bozulacağından şüpheleniyorum."

"MALİ KISITLAMALARI SESSİZCE KABUL ETMEYECEKTİR"

"Mourinho, Howe'un elini kolunu bağlayan mali kısıtlamaları sessizce kabul etmeyecektir. Kamuoyu önünde şikayet eder ve eleştirileri yukarıya, sportif direktör Paul Mitchell'a ve hatta kulübün sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na yönlendirirdi."