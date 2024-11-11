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İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında fenomen İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye güne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmayla uyandı.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ORTAÇ VE ERBİL'E EV HAPSİ

Ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı.

İBRAHİM YILMAZ DAHİL 4 FENOMEN TUTUKLANDI

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Diğer 9 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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