Murat Kurum: Türkiye olarak COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye standının resmi açılışını yaptı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ileBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Yumaklı ve Şimşek ile COP29 Türkiye standının resmi açılışını yapan Kurum, buradaki konuşmasında, Türkiye olarak COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini, proje ve stratejilerini tüm dünyayla duyuracaklarını ifade eden Kurum, "Bu COP'un ayrı bir önemi var, COP29 toplantısı can Azerbaycan'da düzenleniyor. İki devlet tek millet şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi burada yalnız bırakmamak adına da çok güçlü bir kadroyla buradayız." diye konuştu.

"Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık konusunda bilgilendirme yapılacak"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık konusunda da bilgilendirme yapılacağını aktardı:

"COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesinin dışında bir de finansla ilişkili bir COP toplantısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ülkemizin finansa erişimi noktasında mücadelemizi sürdürüyor olacağız ve yatırımlarımız, projelerimiz, iklim değişikliğiyle mücadelemiz için finansa erişim noktasında da burada kazanımlar elde edeceğiz diyorum."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından, beraberindeki heyetle stanttaki sergileri gezdi, ilgililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin iklim elçileriyle fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Azerbaycan'ın standını ziyaret etti.

Öte yandan, Bakan Kurum'un, bugün açıklanması beklenen 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nı çarşamba günü açıklaması planlanıyor.