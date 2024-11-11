İzmir'de soba faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan kahreden olayda, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında aynı odada bulunan 5 kardeş hayatını kaybetti.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda evde çıkan yangından acı haber geldi.

DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKAN YANGINDA 5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.