Çok sayıda ilimize yağış, sis ve pus uyarısı! Kar kapıda

Kasım ayı ortaları hava durumu yurt geneli için hem güneşin hem de yağışların bir arada göründüğü şekilde seyrini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalarında gün gün değişken sıcaklıklar dikkati çekiyor. İstanbul dahil sağanak yağmur beklenen şehirler belli oldu. İşte 12 Kasım Salı hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı hava tahmin raporlarına göre yurt geneli sisli, puslu, bazı yerler güneşli ancak bazı bölgelerin yağışlı olacağı bir salı günü geçecek. İstanbul'da yağmurun devam edip etmeyeceği merak edilen hava tahmin soruları arasında bulunuyor. Batı bölgelerimizin bazılarında yağış bazılarında sis ve pus hakim olurken pastırma sıcaklarını anımsatan güneşli günler bazı şehirlerimizde devam edecek.

Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin batısı İstanbul dahil yağışlı bir gün geçirecek. Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevreleri de yağış geçişleri yaşayacak. Van ve Hakkari çevrelerinde aynı zamanda kar yağışı beklenebilir. İç kesiklerde sis ve pus bir arada olacak. Hava sıcaklığı doğu bölgelerimizde kısmi bir yükseliş yaşayabilir. Ülke geneli kuzeyli rüzgarlarla serinletici etki yaşayacak.

BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu