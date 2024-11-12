Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın başına Zeldin'i getirdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın başına, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i getirdiğini duyurdu.

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Çevre Koruma Ajansı'nın yöneticiliğine, 2015-2023 yıllarında ABD Kongresinde görev yapan, 44 yaşındaki Zeldin getirildi.

Donald Trump, yaptığı basın açıklamasında, Zeldin'in "çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu, ayrıca adil ve hızlı şekilde serbestleşme kararları alınmasını sağlarken en yüksek çevre standartlarını koruyacağını" söyledi.

Zeldin de X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre Koruma Ajansı'nın yöneticisi olarak Başkan Trump'ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.