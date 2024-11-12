Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışması Bugün seçim olsa partilerin oy oranları Optimar anketi

2023 seçimlerini bilen Optimar'ın son anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Bahçeli'nin DEM'lilerle el sıkışması Türkiye’nin en büyük sorunu ve bugün seçim olsa hangi parti birinci çıkar sorularına dikkat çeken yanıtlar verildi.

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Optimar Danışmanlık Araştırma Şirketi 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı araştırmayı tamamladı. Araştırma sonuçlarını Hürriyet yazarı Hande Fırat, yazısına taşıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Dem Partililerle el sıkışmasıyla başlayan tartışma ile ilgili soruları içermesi açısından dikkat çekici.

Bahçeli'nin DEM'e el uzatması

“Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasını nasıl buldunuz?” sorusuna araştırmaya göre şu yanıtlar verildi:

Siyaset gereği: Yüzde 25.8

Şoke edici: Yüzde 18.9

Üzücü: Yüzde 16.4

Yapıcı: Yüzde 15.9

Samimi: Yüzde 13.2

Vatan sevgisinin gereği: Yüzde 9.8

DEM Türkiye partisi olamaz

DEM Parti’nin PKK ile bağını keserek Türkiye Partisi olacağını düşünenler yüzde 19.5’te kalırken, bağını kesemeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 68.1.

En büyük sorun ekonomi

Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi görülüyor:

Ekonomi: Yüzde 50.6

Terör: Yüzde 11.7

Adalet: Yüzde 9.9

Sorunu kim çözer?

Gelelim bu sorunu hangi partinin çözebileceği sorusunun yanıtına... AK Parti yüzde 26.8 ile birinci sırada çıkarken, CHP yüzde 19.4 olarak görünüyor. “Hiçbiri” yanıtı ise tüm partiler arasında yüzde 23.4 ile ikinci sıraya oturuyor.

AK Parti yeniden ilk sırada

◊ AK Parti 2022 boyunca yüzde 35-40 bandındaydı. Ancak 2023’ten itibaren kademeli bir düşüş yaşadı. Bu eğilim 2024 Ağustos ayında yüzde 28.2’ye kadar geriledi.

◊ CHP aynı dönemde yükselme eğilimi gösterdi, Ağustos 2024’te yüzde 32.5’e ulaştı.

◊ Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusunun yanıtları ise şöyle:

◊ AK Parti: Yüzde 24.5 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 32.6 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ CHP: Yüzde 24 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 31.9 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ MHP: Yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.4 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ İYİ Parti: Yüzde 4.7 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

◊ DEM Parti: Yüzde 6.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ yüzde 8.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

Ağustos ayında düşen AK Parti oylarının artışı OPTİMAR’ın Başkanı Hilmi Daşdemir’e göre başta CHP olmak üzere bazı partilerdeki köpük oyların erimesinden kaynaklanıyor. Daşdemir CHP’deki iç tartışmaların CHP’ye yönelişi olumsuz etkilediğini de belirtti.