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YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'elektronik seçim' açıklaması: Tüm hazırlıklarımızı yaptık...

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'elektronik seçim' açıklaması: Tüm hazırlıklarımızı yaptık...

YSK Başkanı Ahmet Yene 'elektronik seçim' sistemi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Yener, tüm hazırlıkların yapıldığını ve kararının TBMM'de olduğunu belirtti.

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'Elektronik seçim' sistemi ile ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener’in Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklama gündem oldu. Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.

Sinan Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."

Elektronik oylama sistemi, son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP tarafından açıkça talep edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin kazandığı Kütahya Belediyesi'yle ilgili MHP'nin yaptığı itiraz başvurusu, YSK tarafından reddedilmişti.  MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bunun üzerine "Tüm bu tartışmalara son vermek için, elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır. Yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır" çağrısı yapmıştı. 

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