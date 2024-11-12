Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alınması sonrası Turnike programıyla ilgili bomba iddia!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ev hapsiyle serbest bırakıldı. Onur Akay, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı hakkında bomba bir iddiada bulundu. Öte yandan Mehmet Ali Erbil, verdiği ifadede yasa dışı bahisçilerden aldığı teklifi söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de vardı.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Erbil'e gözaltı sonrası hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.
Turnike programı yayından kaldırıldı mı?
Onur Akay, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı hakkında bir iddiada bulundu. Akay açıklamasında şunları söyledi: