Devlet Bahçeli: Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir. Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimizdir. Dünyanın neresinde bir Müslüman ıstırap çekse gece başımızı koyduğumuz yastığın taş kesilmesi mukadderdir. Tarihi baştan aşağı yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalıdır. Biz Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık öyle de öleceğiz. Hayatımızın özü ve özeti bu şekildedir.

Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı tuzla buz olmuştur

Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı tuzla buz olmuştur. Trump ilk döneminden farklı olmalıdır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Yep yeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır. Siyaset hem gönül hem de görgü işidir. Gelgitli durumların sinir harplerinin ilgi sahasına girdiğini biliyoruz.

Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz

Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek milli beka meselesidir. Silah varsa siyaset yoktur. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak ve mahcubiyet duyacak bir açığımız yoktur. Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz. Günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın peşindeyiz. Oyumuz artıyormuş, azalıyormuş, arkadaşlar! Vatan tehdit altındayken milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken oy ve seçim endişesi ile başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir.

"Söylediğimizin her şeyin arkasındayız"

Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya vatanseverliğimizi tartıya çıkarmaya teşebbüs eden yen, yetme siyaset Döneklerine kalbimizdeki dava aşkının bir günlük sadakasını versek alayına yetecek. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız, utanacak sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktur. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil gelecek nesillerin süper güç Türkiye’sinin hedef ve hesabındayız. Geçmişte çekilen acıların ve akan gözyaşlarının geleceği perdelemesine tahammüle demeyiz.

Tuncer Bakırhan'ın silahlı isyan çağrısı

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır.

Mansur Yavaş'a konser ücreti tepkisi

CHP'li belediyelerin konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, sıra vatandaşa gelince bir tas çorbayı reva görmeleri kepazeliktir. Neymiş bir sanatçıya ödenen 65 milyon değil de 45 milyonmuş. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız. Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları İstanbul ve Ankara'ya nankörlüktür. Milletimiz bu iş bilmez kifayetsiz muhterislere muhtaç olmamalıdır.

Toplumsal ayrışmanın izleri silinecek

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda ayak bağları çözülüp atılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi imkanları ile toplumsal ayrışmanın izleri yönetimde kaynaşma ile silinecektir. Milli hedefleri maksimize edip iç ve dış tehditleri minimize etmek ortak görevimizdir.

Bugüne kadar Türkiye'de kimse ikinci sınıf muamelesi görmemiştir; kimse bu ülkenin zencisi sayılmamıştır. Türkiye etnik ve mezhebi toplulukların gevşek koordinasyonu ile kurulmadı. Ne Kürt kardeşlerimiz ne Alevi kardeşlerimiz göz ardı edilecek değersizliğe havale edilmemiştir.