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Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatine: Konut kredilerinde yeni dönem

Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatine: Konut kredilerinde yeni dönem

Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredileri, bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Konut kredileri, kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan cazip kampanyalarla hız kazandı. Özel bankalar da faiz oranlarında güncellemeye giderken, konut kredisi faizleri %3’ün altına çekildi. İşte detaylar…

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Cnn Türk'ün haberine göre, ev almak isteyenler için bankalarda özel kredi fırsatları sunulmaya başlandı. Geçmişte uygulanan parasal sıkılaştırma politikalarıyla yükselen kredi faizleri, özellikle konut piyasasında etkisini hissettirmişti.

Geçtiğimiz aylarda bir kamu bankası, konut kredisi faizini 60 ay vade için %2,89’a, 120 ay vade içinse %2,79’a kadar düşürdü. Bu hamlenin ardından, özel bankalar da faiz oranlarında indirime gitmeye başladı.

Bugün itibarıyla konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 milyon liralık kredi çeken biri aylık ne kadar ödeme yapıyor? İlerleyen dönemlerde daha fazla faiz indirimi bekleniyor mu? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, “Özel bankalarda faiz oranları %2,84’e kadar geriledi. Artık %3 seviyesinin altındaki faizlerle karşılaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şu anda %2,84 faiz oranı üzerinden 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenlerin aylık taksitleri 29.421 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu miktar tüketiciler için hala yüksek görülse de düşüş sinyalleri umut veriyor.

Uzmanlar, 2025’in ikinci yarısından itibaren faiz oranlarının %2,20 seviyelerine inebileceğini öngörüyor. Yıl sonuna doğru ise %2’nin altına düşme beklentisi var. Özellikle faizler %1,9 seviyelerine ulaşırsa, krediyle ev almak daha cazip hale gelebilir.

Mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken, Ekim ayında konut satışları rekor seviyelere ulaştı. Gayrimenkul sektörü 316 bin satışla önemli bir hareketlilik gösterdi. Özellikle konut alımını erteleyenler, bu fırsat dönemini değerlendirme peşinde.

Konut kredisi kullanacaklar için ilk ve ikinci ev alımlarında farklı oranlar uygulanıyor. Bu nedenle kredi çekme süreçlerinde miktar ve faiz oranlarına göre detaylı bir planlama yapmak önem taşıyor.

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