5 kardeşin yanarak can verdiği olayda annenin ifadesi ortaya çıktı!

Dün akşam saatlerinde İzmir'den gelen bir haber Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşları 1,2,3,4 ve 5 olan küçük kardeşler evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti. Annenin gözaltına alındığı olayda yeni detaylara ulaşıldı. Çocuklarını sürekli evde bıraktığı tespit edilen annenin evden çıkarken kapı kolunu çıkarıp gittiği ortaya çıktı. Öte yandan annenin ilk ifadesine de ulaşıldı.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan'ın, ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için 15-20 dakikalığına evden ayrıldığını, döndüğünde ise yangının çıktığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangının ardından fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan (27), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi.

Annenin amcasından açıklama

Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna izin vermediğini söyledi.

Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğinde gördüğünü belirten Açar, "Aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıyordu. Babası, biz yardım ediyorduk, komşuları yardım ediyordu. Sıkıntı görmeyecek durumdaydı ama meselenin iç yüzünü bilmiyorum. Çocukların babası yaklaşık 1,5 yıl önce cezaevine girdi. Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş." diye konuştu.

Kardeşi Halim Açar'ın da 15 gün önce torunlarını almak istediğini dile getiren Açar, "Anneleri 'ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi. Sosyal yardımlaşma da birkaç sefer gelmiş 'çocukları alalım' diye, vermemişler. Kardeşim, 'Üçünü yurda verelim, hiç olmazsa ikisini yanıma alayım' diyordu ama kabul etmediler." ifadesini kullandı.

Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı.

Şahin, gazetecilere yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı." dedi.

"Kapının kolunu çıkartıp ayrılıyormuş"

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı." diye konuştu.

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü." ifadelerini kullandı.

Annenin babaannesi Ayşe Açar, 5 çocuğunun 5'inin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son 1 ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

Açar, "Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi." dedi.

Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi.

Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, "30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor.

Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.