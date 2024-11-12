Amazon'dan "Gülümseten Kasım" kampanyasında indirim ve fırsatlar

Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası boyunca Prime üyeleri, tüm kategorilerde olduğu gibi ev ve yaşam kategorisinde de popüler ürünlere indirimlerle sahip olabilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, evlerindeki eşyaları yenilemek isteyenler için de fırsatlar sunuyor. 30 Kasım'a kadar sürecek kampanya boyunca müşteriler aydınlatmadan mobilyaya, ev tekstilinden temizlik aletlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla bulabiliyor.

Bu yıl kasım ayı boyunca, Amazon'dan alışveriş yapacak 5 şanslı kişi, düzenlenecek çekilişle Citroen AMI kazanma fırsatını da yakalayacak.

1-30 Kasım'da, Türkiye genelinde Amazon internet sitesi veya Amazon mobil uygulamasına e-posta adresi ve şifresiyle giriş yaparak tek seferde en az 1000 lira alışveriş yapanlar, çekiliş linkinde yer alan kampanya katılım butonuna tıklayarak çekilişe katılabilecek. Kampanyaya katılanlar yaptıkları her 1000 liralık alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

"Gülümseten Kasım" kampanyası kapsamında sunulan fırsatlardan faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli oluyor. Prime üyesi olmayanlar Amazon'un internet sitesini ziyaret ederek Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor ve sunulan ayrıcalıklardan yararlanmaya başlayabiliyor. Yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için 39 lira olan Prime ücreti kadar indirim kuponu da kazanıyor.

"Gülümseten Kasım" kampanyasında Prime üyeleri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkanı bulurken kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini de çıkarabiliyor. "Gülümseten Kasım" gibi kampanyalar ile alışverişlerinde tasarruf etme fırsatını yakalayan Prime üyeleri, kendilerine özel sunulan Flaş Fırsatlar'a 30 dakika erken erişim elde ediyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde, 500 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Amazon Prime üyeleri, yüz binlerce uygun üründe herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat gibi seçeneklerin keyfini ek bir ücret ödemeden çıkarıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara'da sabah 11.30'a kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor.

Randevulu teslimat ayrıcalığıyla, Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini diledikleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Ayrıca Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri", "Fallout", "Düğüm" ve sadece Prime Video'da yayımlanan "ATATÜRK 1881-1919" filmi de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içerikleri ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Prime Gaming ile dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı sunuluyor. Prime Gaming'in ücretsiz oyun ve oyun içi içerik seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla zenginleşiyor.