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Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti

Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde 3 kişi daha görevden alındı. Belediye başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy tarafından yönetiliyor.

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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un yönettiği belediyede yeni görevden almalar yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre Esenyurt Belediyesi'nde Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı.

Geçen hafta Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Murat Düzgün ve Osman Yalçın görevden alınmıştı. Esenyurt Belediye Başkan Başdanışmanı Engin Doğru da görevinden istifa etmişti.

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