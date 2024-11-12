BIST 9.214
DOLAR 34,37
EURO 36,57
ALTIN 2.868,97
HABER /  DÜNYA

200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi

200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi

İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi.

Abone ol

Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S hakkında verilen idam cezasının infazı Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde halka açık bir alanda yapıldı.

Toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde A.S 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama
Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu
Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu
Amazon'dan "Gülümseten Kasım" kampanyasında indirim ve fırsatlar
Amazon'dan "Gülümseten Kasım" kampanyasında indirim ve fırsatlar
Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti
Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi
Tunç'tan Öcalan için 'umut hakkı' açıklaması: Açıklama yapmak doğru değil
Tunç'tan Öcalan için 'umut hakkı' açıklaması: Açıklama yapmak doğru değil
Ali Yerlikaya, Macaristanlı mevkidaşıyla görüştü
Ali Yerlikaya, Macaristanlı mevkidaşıyla görüştü
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a büyük şok! Başsavcılık...
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a büyük şok! Başsavcılık...
Suudi Arabistan'da "Gazze" Zirvesi
Suudi Arabistan'da "Gazze" Zirvesi
Devlet Bahçeli: Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz
Devlet Bahçeli: Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz
İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan mahkum idam edildi
İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan mahkum idam edildi