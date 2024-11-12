İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında kapı kolu detayı! Komşu korkunç anları böyle anlattı
Dün İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasındaki 5 kardeş hayatını kaybetti. Kahreden olayın ayrıntıları günyüzüne çıktı. Ailenin komşusu Soner Şahin (33) yangın sırasında yaşananları anlatırken, ölen çocuklardan geriye kalan fotoğraflar yürek burktu.
Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.
Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.
5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın sırasında yaşananları, ailenin komşusu Soner Şahin (33) anlattı. Şahin, gazetecilere yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi.
"Esma Teyze koş, çocuklarım öldü"
Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı.