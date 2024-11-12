İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında kapı kolu detayı! Komşu korkunç anları böyle anlattı

"Esma Teyze koş, çocuklarım öldü"

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan'ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, "(Esma Teyze koş, çocuklarım öldü) diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı.