BIST 9.236
DOLAR 34,38
EURO 36,55
ALTIN 2.880,84
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki

AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor." ifadesini kullandı.

Abone ol

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıkladığını belirtti.

Bu açıklamaların savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...
Hepsiburada'nın "Efsane 11.11" kampanyası trafik rekoru kırdı
Hepsiburada'nın "Efsane 11.11" kampanyası trafik rekoru kırdı
5 kardeşin yanarak can verdiği olayda annenin ifadesi ortaya çıktı!
5 kardeşin yanarak can verdiği olayda annenin ifadesi ortaya çıktı!
200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi
200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama