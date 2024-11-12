BIST 9.219
DOLAR 34,38
EURO 36,58
ALTIN 2.868,84
HABER /  GÜNCEL

İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!

İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP'ye katıldı. Bıyık'ın rozetini Özgür Özel taktı.

Abone ol

İki dönemdir İYİ Parti adayı olarak Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, 30 Nisan'da partisinden istifa etmişti.

Bıyık'ın CHP saflarına katılımı CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel duyurdu. Bıyık'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takarken, "İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık baba evine dönmüştür" ifadelerini kaydetti.

Böyle istifa etmişti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'da İyi Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık, daha önce görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuruş, "Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...
Hepsiburada'nın "Efsane 11.11" kampanyası trafik rekoru kırdı
Hepsiburada'nın "Efsane 11.11" kampanyası trafik rekoru kırdı
5 kardeşin yanarak can verdiği olayda annenin ifadesi ortaya çıktı!
5 kardeşin yanarak can verdiği olayda annenin ifadesi ortaya çıktı!
200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi
200 kadına tecavüz ve tacizden suçlanan mahkum idam edildi
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ozon tedavisi ile vücudunuzu yenileyin
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama
Ömer Bolat'tan fazla veren cari işlemlerle ilgili açıklama
Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu
Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu
Amazon'dan "Gülümseten Kasım" kampanyasında indirim ve fırsatlar
Amazon'dan "Gülümseten Kasım" kampanyasında indirim ve fırsatlar
Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti
Görevden almalar devam ediyor: Esenyurt Belediyesi'nde 3 isim daha gitti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD basınına tepki gösterdi
Tunç'tan Öcalan için 'umut hakkı' açıklaması: Açıklama yapmak doğru değil
Tunç'tan Öcalan için 'umut hakkı' açıklaması: Açıklama yapmak doğru değil