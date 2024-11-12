İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP'ye katıldı. Bıyık'ın rozetini Özgür Özel taktı.

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İki dönemdir İYİ Parti adayı olarak Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, 30 Nisan'da partisinden istifa etmişti.

Bıyık'ın CHP saflarına katılımı CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel duyurdu. Bıyık'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takarken, "İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık baba evine dönmüştür" ifadelerini kaydetti.

Böyle istifa etmişti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'da İyi Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık, daha önce görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuruş, "Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum" demişti.