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Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz

Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin belirlendiği günden bu yana 6 bin TL eridiğinin altını çizen Özgür Özel, yeni asgari ücret için rakam verdi. Özel, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Emekli maaşının asgari ücrete denk olması çağrısında bulunan Özgür Özel, yeni asgari ücret için de rakam verdi. Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin TL'lik maaşın bu aydan itibaren yatırılması çağrısında bulunan Özel, 2025 yılı için yeni asgari ücret taleplerinin ise 30 bin TL olduğunu söyledi.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derha bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.

Alım gücü 6 bin TL erimiş durumda

Bugün 17 bin TL'lik asgari ücretin verildiği günden bu güne alım gücü 6 bin TL erişim durumda. Gerçekleşen değil beklenti enflasyonuna göre zam vermeye çalışıyorlar. Krizin faturasını asgari ücretliye kesecekler. 

"Bu memleketi size dar edeceğiz"

Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin TL yoksa mücadeleye devam edeceğiz, bu memleketi size dar edeceğiz"

Ne verecek asgari ücretliye enflasyona göre yüzde 48 vermesi lazım ama yüzde 25-30 vermenin hesabını yapıyor. Emekliyi, asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz."

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