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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım

Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım

Türk Telekom, sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında siber güvenlik olaylarına müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getiren FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom'un siber güvenlik olaylarına müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Taşkın, Türk Telekom olarak milli sorumlulukları arasında gördükleri siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek çözümleri artırmaya ve uzman mühendisleriyle küresel standartlarla hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Taşkın, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde sundukları hizmetler ve bu alandaki liderliklerinin, uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz aylarda sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite edilmiştik. Şimdi de dünyanın en önemli siber güvenlik oluşumlarının başında gelen FIRST'e dahil olduk. FIRST üyeliğimiz, siber güvenlikteki vizyonumuzu ve yetkinliğimizi bir kez daha teyit ediyor. Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlama misyonumuzu dünyadaki en deneyimli ve yetkin ekiplerin bulunduğu bir oluşumun içerisinde, daha güçlü ve proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FIRST, dünya çapında hükümet, ticaret ve eğitim kuruluşlarından siber olay müdahale ekiplerini bir araya getirerek olaylara daha hızlı, etkili ve koordineli yanıt verilmesini sağlamak amacıyla 1990'da kuruldu. Bugün Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan 700'den fazla üyeye sahip olan FIRST, olay müdahale ekiplerinin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını, birlikte hareket etmelerini ve güvenilir bir küresel güvenlik ağı oluşturmalarını teşvik ediyor.

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