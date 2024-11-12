A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, 2 isim kadroya alındı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."

Eren Sami Dinkçi kimdir?

Türk asıllı futbolcu Eren Sami Dinkçi, 13 Aralık 2001 tarihinde Almanya'nın Bremen şehrinde doğmuştur. Altyapı kariyerine Werder Bremen'de başlayan Dinkçi, yetenekleriyle dikkat çekmiş ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmiştir. Son olarak Almanya Bundesliga'nın Freiburg kulübüne transfer olmuştur. Eren Dinkci bu sezon Frieburg formasıyla 11 maça çıkarken 2 asist katkısı yapmıştır.

Yasin Özcan kimdir?

Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan, kulüp kariyerinde 72 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist kaydetti. 4.5 milyon € piyasa değeri olan genç oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Özcan, hem stoper hem de sol bek olarak görev alıyor.