Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüştü.

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Sandu bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.

Görüşmede neler konuşuldu?

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan’da Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin’de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan’da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye’nin bölgede sükûnetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.