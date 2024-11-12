BIST 9.235
DOLAR 34,38
EURO 36,57
ALTIN 2.883,52
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüştü.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Sandu bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.

Görüşmede neler konuşuldu?

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan’da Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin’de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan’da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye’nin bölgede sükûnetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, 2 isim kadroya alındı
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, 2 isim kadroya alındı
Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım
Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım
Gaziantep'te bir şahıs eşini katlettikten sonra intihar etti
Gaziantep'te bir şahıs eşini katlettikten sonra intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki
AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...
Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili açıklama: En güçlü biçimde...