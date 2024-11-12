BIST 9.236
DOLAR 34,38
EURO 36,55
ALTIN 2.880,84
HABER /  GÜNCEL

İl Tarım Müdürü açıkladı! Bugünden itibaren tezgahlarda yerini aldı

İl Tarım Müdürü açıkladı! Bugünden itibaren tezgahlarda yerini aldı

Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam'da açıklama geldi. Sağlam, hamsi av sezonunun başladığını ve önümüzdeki günlerde bol miktarda avlanmaya başlanacağını ümit ettiklerini duyurdu. Samsun'da bugünden itibaren tezgahlarda yerini alan hamsi, kilosu 100 TL'den satılmaya başladı.

Abone ol

Hamsinin bugünden itibaren tezgahlarda yer almaya başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “1 Eylül itibarıyla başlayan 2024-2025 av sezonunda, palamudun önceki sezonlara göre bol miktarda avlandığını görmekteyiz. Ancak palamudun yanı sıra ülke genelinde de fazlaca tüketilen hamside bugünlerde avlanmaya başladı. Vatandaşlarımızın bu senede bol miktarda balıkla buluşmasını bekliyoruz” dedi.

Bilinçli av ve balık kalitesi için avcıları kurallara uyarak balık tutmaya davet ettiklerini söyleyen İbrahim Sağlam, “Bilindiği üzere ilimiz gerek deniz ve gerekse iç su balıkçılığı potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden birisidir. Ülkemiz karasularında avlanan balığın yaklaşık yüzde 70’i Karadeniz’de yapılmaktadır. Mevsimine göre avcılığı yapılan ve ticari değeri olan balıklar insan tüketimine sunularak ülke ekonomisine ve insan beslenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte yine istavrit, mezgit başta olmak üzere Karadeniz’e özgü diğer balık türlerimizin de olması gereken miktarda avlandığını biliyoruz." diye konuştu. 

Sağlam, "Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekiyor. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için müdürlük olarak denetimlere, tüm imkanlarımızı kullanarak devam edeceğiz. Unutmayalım ki, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, tüm balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı vermekle sağlanır. Av yasaklarına uymadan avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak geleceğimizi kurtarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Samsun'da tezgahlarda palamut tanesi 125 TL, istavrit kilosu 80 TL, hamsi kilosu 100 TL, çinekop kilosu 350 TL, mezgit kilosu 200 TL ve barbun kilosu 180 TL'den satılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, 2 isim kadroya alındı
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, 2 isim kadroya alındı
Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım
Türk Telekom'dan siber güvenlik çözümlerinde yeni adım
Gaziantep'te bir şahıs eşini katlettikten sonra intihar etti
Gaziantep'te bir şahıs eşini katlettikten sonra intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki
AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'in ilhak planına sert tepki
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü 43 yaralı
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
Özel'den asgari ücret açıklaması! Rakam verdi bunun altında biz yokuz
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık'ın partisi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki zirvede açıkladı: İklim kanunu Meclis'e sunulacak