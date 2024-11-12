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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir, ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçirilen malzemelerin; 1 roketatar silahı, 3 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 24 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 nişangah, 50 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 telsiz, 1 fotoğraf makinesi, 1 dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer olduğu bildirildi.

MSB
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