Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki, Lübnan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen son durumu konuştu.

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Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkes için yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı." ifadelerini kullandı.