İran destekli Husiler, ABD'nin uçak gemisine saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Donanması’na ait savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Husiler’in Sözcüsü Yahya Sare, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

HUSİLER AYRICA ABD'Lİ 2 SAVAŞ GEMİSİNİ DE İHA'YLA HEDEF ALDI

Sare, ayrıca Kızıldeniz’de düzenlenen başka bir saldırıda ABD Donanması’na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve operasyonun başarılı olduğunu vurgulayarak, söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağını söyledi.

Husiler, operasyonun sekiz saat sürdüğünü söyledi. ABD, tarafından söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama gelmedi.