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Fransa'dan İsrail'e nota: Önlem alacağız

Fransa'dan İsrail'e nota: Önlem alacağız

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

'ÖNLEM ALACAĞIZ'

Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağı kaydedildi.

İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.

Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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